Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский призвал мир признать Россию государством – спонсором терроризма

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Бить ракетами по гражданским объектам могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это - не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это - просчитанные удары оккупантов.

Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор", - говорится в сообщении.

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