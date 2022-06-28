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Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский призвал мир признать Россию государством – спонсором терроризма

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Бить ракетами по гражданским объектам могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это - не ошибочные попадания ракет в детсады, школы, ТРЦ, жилые дома, это - просчитанные удары оккупантов.

Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт, – Зеленский. ВИДЕО

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 01
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 02
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 03
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 04
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 05
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 06
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 07
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 08
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, только отмороженные террористы могут бить ракетами по гражданским объектам, - Зеленский 09

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Топ комментарии

  • U A 03b737e8
    не спонсором а державою - терористом
  • Sophia-Maria Duglass
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Подох гітлер, здохне і путін. Хотів залишитися у пам'яті прийдешні поколінь Петром Першим, а залишиться ****** Останнім.
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