Хищение гумпомощи для ВСУ: разоблачен руководитель благотворительного фонда в Житомирской области. ФОТО

При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры разоблачен руководитель благотворительного фонда по факту продажи гуманитарной помощи во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных Сил Украины, а продавал их. Он складировал квадрокоптеры, тактические рюкзаки, наколенники, турникеты и другие товары в холле одного из общежитий в Житомире.

"Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной продажи гуманитарной помощи почти на полмиллиона гривен. Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Операция по разоблачению проведена прокурорами совместно с сотрудниками Управления СБУ в Житомирской области и работниками следственного управления Главного управления Нацполиции в области.

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