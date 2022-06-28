Хищение гумпомощи для ВСУ: разоблачен руководитель благотворительного фонда в Житомирской области. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, мужчина ввозил из-за границы гуманитарную помощь для украинских защитников, однако не отправлял товары на нужды Вооруженных Сил Украины, а продавал их. Он складировал квадрокоптеры, тактические рюкзаки, наколенники, турникеты и другие товары в холле одного из общежитий в Житомире.
"Правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной продажи гуманитарной помощи почти на полмиллиона гривен. Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Операция по разоблачению проведена прокурорами совместно с сотрудниками Управления СБУ в Житомирской области и работниками следственного управления Главного управления Нацполиции в области.