С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
22-летний "СЭМ", с начала полномасштабного российского вторжения, встал на защиту Украины, присоединившись к батальону "Свобода". Совсем молодой парень, но отчаянный в бою, быстро овладел военным делом. Уничтожал оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле.
Вместе с побратимами отправился в Луганскую область уже в составе НГУ, защищал Рубежное, Лисичанск и Северодонецк.
"Став на военный путь, умело исполнял обязанности командира, которого очень любили и уважали побратимы. Ценил каждого своего бойца, говорил, что именно на войне понял, что такое настоящая дружба. Был верным и смелым сыном Украины до последних дней своей жизни", - отмечают в ВО "Свобода".
Как сообщается, Семен родился и вырос в Киеве. В 2018 году обучался в Украинской академии лидерства. Он отличался трудолюбием, ответственностью, желанием помочь другим.
Ежедневно пытался расширять рамки собственных возможностей, был примером для других. Организовывал яркие вылазки и путешествия, увлекался экоактивизмом.
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Во время учебы в Академии он встретил свою любимую девушку, на которой женился за 12 дней до своей трагической гибели.
"Чрезвычайно светлый человек с золотым сердцем, мужественный воин, настоящий Герой - пример для будущих поколений. Это большая потеря для сообщества Украинской академии лидерства. Сочувствуем родным и близким", - резюмируют ВО "Свобода".
Последнее интервью украинского воина Семена Обломея смотрите по ссылке.
Видео и ФОТО: Олег Богачук.