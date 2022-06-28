С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 июня, на Байковом кладбище в Киеве состоялось прощание с воином Нацгвардии Семеном Обломеем, который погиб 21 июня, защищая от российских оккупантов Северодонецк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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22-летний "СЭМ", с начала полномасштабного российского вторжения, встал на защиту Украины, присоединившись к батальону "Свобода". Совсем молодой парень, но отчаянный в бою, быстро овладел военным делом. Уничтожал оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле.





















































































































Вместе с побратимами отправился в Луганскую область уже в составе НГУ, защищал Рубежное, Лисичанск и Северодонецк.

"Став на военный путь, умело исполнял обязанности командира, которого очень любили и уважали побратимы. Ценил каждого своего бойца, говорил, что именно на войне понял, что такое настоящая дружба. Был верным и смелым сыном Украины до последних дней своей жизни", - отмечают в ВО "Свобода".

Как сообщается, Семен родился и вырос в Киеве. В 2018 году обучался в Украинской академии лидерства. Он отличался трудолюбием, ответственностью, желанием помочь другим.

Ежедневно пытался расширять рамки собственных возможностей, был примером для других. Организовывал яркие вылазки и путешествия, увлекался экоактивизмом.

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Во время учебы в Академии он встретил свою любимую девушку, на которой женился за 12 дней до своей трагической гибели.

"Чрезвычайно светлый человек с золотым сердцем, мужественный воин, настоящий Герой - пример для будущих поколений. Это большая потеря для сообщества Украинской академии лидерства. Сочувствуем родным и близким", - резюмируют ВО "Свобода".

Последнее интервью украинского воина Семена Обломея смотрите по ссылке.

Видео и ФОТО: Олег Богачук.