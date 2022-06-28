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С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 28 июня, на Байковом кладбище в Киеве состоялось прощание с воином Нацгвардии Семеном Обломеем, который погиб 21 июня, защищая от российских оккупантов Северодонецк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

22-летний "СЭМ", с начала полномасштабного российского вторжения, встал на защиту Украины, присоединившись к батальону "Свобода". Совсем молодой парень, но отчаянный в бою, быстро овладел военным делом. Уничтожал оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле.

С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 01
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 02
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 03
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 04
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 05
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 06
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 07
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 08
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 09
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 10
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 11
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 12
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 13
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 14
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 15
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 16
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 17
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 18
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 19
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 20
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 21
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 22
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 23
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 24
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 25
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 26
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 27
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 28
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 29
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 30
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 31
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 32
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 33
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 34
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 35
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 36
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 37
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 38
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 39
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 40
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 41
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 42
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 43
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 44
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 45
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 46
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 47

С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 48
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 49
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 50
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 51
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 52
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 53
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 54
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 55
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 56
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 57
С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве 58

Вместе с побратимами отправился в Луганскую область уже в составе НГУ, защищал Рубежное, Лисичанск и Северодонецк.

"Став на военный путь, умело исполнял обязанности командира, которого очень любили и уважали побратимы. Ценил каждого своего бойца, говорил, что именно на войне понял, что такое настоящая дружба. Был верным и смелым сыном Украины до последних дней своей жизни", - отмечают в ВО "Свобода".

Как сообщается, Семен родился и  вырос в Киеве. В 2018 году обучался в Украинской академии лидерства. Он отличался трудолюбием, ответственностью, желанием помочь другим.

Ежедневно пытался расширять рамки собственных возможностей, был примером для других. Организовывал яркие вылазки и путешествия, увлекался экоактивизмом.

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Во время учебы в Академии он встретил свою любимую девушку, на которой женился за 12 дней до своей трагической гибели.

"Чрезвычайно светлый человек с золотым сердцем, мужественный воин, настоящий Герой - пример для будущих поколений. Это большая потеря для сообщества Украинской академии лидерства. Сочувствуем родным и близким", - резюмируют ВО "Свобода".

Последнее интервью украинского воина Семена Обломея смотрите по ссылке.

Видео и ФОТО: Олег Богачук.

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  • The Fifth Third
    Батько героя аж закам'янів. Все майбутнє вбили. Слава Герою. Уклін батькові та матері.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
  • tolik ber
    Вічна пам'ять Герою!Україна переможе!
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