Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте. ФОТОрепортаж
Об этом сообщила в фейсбуке депутат и комбат "Госпитальеров" Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в нашей семье Госпитальеров произошло страшное горе.
Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное дтп. Столкнулся с военным кразом.
Наше солнышко Австрийка, после 30 мин борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое жизнью.
В последние годы она проживала и была семья в Австрии, но по зову сердца вернулась в Украину, что спасать раненых и за последние дни оказала помощь десяткам раненых!
Наш травматолог Коринф, гражданин Греции, но в душе украинец, получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована и он уже не сможет работать по своей специальности.
Анестезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации.
Анестезист Док, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили повреждения средней степени.
Весь экипаж сейчас находится в медучреждениях, после чего будет проходить реабилитацию.
Наш Кракен осуществил свою миссию, и вывез столько раненых, сколько успел, а это десятки спасенных жизней", - отметила депутат.
Она сообщила, что прощание с Австрийкой и молебен пройдут в Михайловском соборе 30 июня в 12:30, на Байковом кладбище - в 14:30.