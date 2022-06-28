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Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте. ФОТОрепортаж

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Автобус медбатальона "Госпитальеры" попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщила в фейсбуке депутат и комбат "Госпитальеров" Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в нашей семье Госпитальеров произошло страшное горе.

Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное дтп. Столкнулся с военным кразом.

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Наше солнышко Австрийка, после 30 мин борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое жизнью.

В последние годы она проживала и была семья в Австрии, но по зову сердца вернулась в Украину, что спасать раненых и за последние дни оказала помощь десяткам раненых!

Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 01
Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 02
Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 03
Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 04
Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 05

Наш травматолог Коринф, гражданин Греции, но в душе украинец, получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована и он уже не сможет работать по своей специальности.

Анестезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации.

Анестезист Док, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили повреждения средней степени.

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Весь экипаж сейчас находится в медучреждениях, после чего будет проходить реабилитацию.

Наш Кракен осуществил свою миссию, и вывез столько раненых, сколько успел, а это десятки спасенных жизней", - отметила депутат.

Она сообщила, что прощание с Австрийкой и молебен пройдут в Михайловском соборе 30 июня в 12:30, на Байковом кладбище - в 14:30.

Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 06
Украинка из Австрии, которая была боевым медиком, погибла на фронте 07

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Топ комментарии

  • Aleksiey Ykropovich
    Ну як... так.... не від ворогів, по трагічним обставинам..... сумно.
  • ольга гусева 586d9792
    Горе та й годі!Одужання всім пораненим та царства небесного загиблій!
  • Єто Другоє
    Така красуня, молоденька...
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