Версия Минобороны России по удару по Кременчугу оказалась очередным фейком, - Necro Mancer‏. ФОТО

Блогер Necro Mancer опубликовал фото ТРЦ в Кременчуге, снятое с высоты, где видно, что ракеты попали исключительно в гражданский объект.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Necro Mancer‏ сообщил в твиттере.

"Фото ТЦ Амстор снято с высоты, по нему ясно видно, что ракетами был поражен лишь гражданский объект, а стоящие неподалеку цели завода целые и невредимые. Таким образом версия Минобороны России оказалась очередным фейком", - написал блоггер в сообщении и выложил фото.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 12 часов 28 июня было известно более 20 погибших и 59 раненых украинцев. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.