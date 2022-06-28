Британцы, французы и канадцы на платформе UNITED24 чаще всего донатят на ВСУ, а немцы – на медицинскую помощь. ИНФОГРАФИКА

За неполные два месяца работы фандрейзинговой платформы UNITED24 доноры со всего мира внесли благотворительные взносы на общую сумму $62 864 493.

Наибольшее количество пожертвований поступило из США, Германии, Франции, Канады, Великобритании и Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт UNITED24. Самое популярное направление – "Оборона и разминирование".

Охотнее всего на армию донатят именно украинцы (70%), сохраняя паритет по другим двум направлениям (15% на каждый). Следующие по активности помощи армии – британцы, французы и канадцы (60%). На втором месте у жителей Туманного Альбиона и Канады направление медицинской помощи (35%). 30% французов задонатили на медицинские нужды, еще 10% – на восстановление Украины. Американцы жертвовали на оборону и медицинскую сферу – 50% и 40% соответственно. Немцы чаще всего отправляли помощь украинским врачам (65%), а реже всего - на военные нужды.

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