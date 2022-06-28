СБУ установила двух российских командиров, отдавших приказ пытать и расстрелять мирных жителей в Киевской области. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины установила личности еще двух командиров российской армии, отдавших приказ жестоко пытать и расстрелять пятерых гражданских жителей Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Это командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев.

Они руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Победа Киевской области.





Следователи СБУ установили, что захватчики силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их.

Оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках Теробороны.

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В конце концов они отдали подчиненным приказ: расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление.

Здание, в котором российские военные преступники сожгли тела замученных мирных жителей.

В настоящее время майорам Краснощекову и Васильеву – военнослужащим 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ – сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

СБУ продолжает устанавливать личности каждого, кто совершил военные преступления в Украине. Безнаказанным не останется ни один кафир!

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились оперативниками и следователями ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратурой и Броварской окружной прокуратурой", - говорится в сообщении.