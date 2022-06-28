Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: "Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации". ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения раненых. Кроме того, есть потребность в закупке лекарств.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются очень тяжелые бои. Десятки погибших и сотни раненых за каждые сутки есть бойцы очень в тяжелом состоянии.

Нужны ВАК аппараты и расходники к ним. Эти аппараты ставят на очень тяжелые раны, ампутацию, пулевое и осколочное ранение. Счет на 167 тыс. грн, завтра нужно выкупить.

Смотрите: Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Еще есть счет на лекарства, 34 тыс.

Срочно на фронт. Район города Николаева, где продолжаются постоянные обстрелы и бои, нужен квадрокоптер с тепловизором. Цена почти 300 тыс.

Отчеты. Сегодня оплатила дрон Мавик комбо 100 тыс, за неделю купила дрон Аутел 52 тыс, Мавик 3 91 тыс, планшеты 24 700, павербанки, аптечки 6800, аппараты АЗФ для тяжелораненых 60 тыс, станции и батареи для медиков 99 тыс. каждая копейка, это помощь!" – призвала Юсупова.

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталия

4149499374344032 приват , Юсупова

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5358385320002464 Монобанк





























