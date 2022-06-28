В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, над портом поднялся столб дыма. ВИДЕО+ФОТО
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В оккупированном Бердянске вечером 28 июня прогремели два громких взрыва.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в местном телеграм-канале "Бердянск Сейчас".
Отмечается, что оба взрыва прогремели один за другим в местном порту, поднимается столб дыма.
"Судя по тому откуда идет дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, по всей вероятности, что это что-то "незапланированное". Выясняем подробности", - сказано в сообщении.