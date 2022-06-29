Тело девочки под завалами обстрелянного дома в Очакове. ФОТО 18+
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Под завалами обстрелянного рашистами дома в Очакове обнаружили тело ребенка. ВНИМАНИЕ!!! Новость содержит фото, которое не рекомендовано для просмотра детям и лицам со слабой психикой.
Фото обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, утром 28 июня российские оккупанты ударили ракетами по жилым домам Очакова в Николаевской области. В результате обстрела шесть человек получили ранения, из них 4 ребенка - трехмесячный младенец сейчас в коме, годовалый ребенок и 13 и 16-летние подростки. Погибли два человека. В частности, ребенок 6 лет.