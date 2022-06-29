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Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат. ФОТОрепортаж

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За час игры с прохожими на улице девочка собрала 1200 грн. для украинской армии.

Об этом пишет в Фейсбуке вице-президент Федерации шашек Киева Виктор Коваленко, сообщает Цензор.НЕТ.

Валерия расположилась с шашками прямо на обочине одной из киевских улиц. Всем желающим она предлагала сыграть с ней в шашки за любую сумму – хотя бы и одну гривну. Того, кто бы победил, ждала бы еще одна партия - уже бесплатная.

"Приблизительно через час Лера сыграла 25-30 партий и все выиграла! Некоторые игроки приходили повторно, а один мальчик лет восьми сыграл 4 партии. Очень хотел выиграть, но против чемпионки он не имел шансов. Лера даже давала ему одну шашку форы", - пишет Коваленко.

Многие подходили и клали деньги в коробочку просто так. В результате через час девочка собрала 1200 гривен для ВСУ.

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"Вдохновляющий пример для тех, кто не знает, чем помочь Украине и ее армии победить в этой войне. Занимаясь любимым делом, вы можете сделать очень многое", - подытожил Коваленко.

Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 01
Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 02
Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 03
Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 04
Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 05
Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собирает средства на ВСУ, предлагая сыграть за донат 06

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