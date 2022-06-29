Во время разбора завалов ТЦ в Кременчуге произошел оползень, пострадали двое спасателей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает в телеграм-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"29 июня в 04:12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит произошло смещение одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС. Сейчас они находятся в больнице", - говорится в сообщении.
Сообщается, что спасатели обследовали и разобрали обломки строительных конструкций на 75% от общей площади объекта.
По их данным, в результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.
За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 госпитализировано в больницу интенсивного лечения.
К работам привлечены 392 человека и 65 единиц техники.