Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
12 06236
Утром 29 июня в 06:25 Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Николаеве. Произошло разрушение квартир в одном подъезде с третьего по пятый этаж, начался пожар.
Фото с места "прилета" в Николаеве публикует ГСЧС в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
Пока известно о 4 погибших и 5 пострадавших, один из пострадавших - сотрудник ГСЧС. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.
В то же время советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что по меньшей мере 10 ракет российские оккупанты выпустили через 30 минут по Николаеву.
По его словам, под завалами остаются до сих пор люди.