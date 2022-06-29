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Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Утром 29 июня в 06:25 Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Николаеве. Произошло разрушение квартир в одном подъезде с третьего по пятый этаж, начался пожар.

Фото с места "прилета" в Николаеве публикует ГСЧС в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

Пока известно о 4 погибших и 5 пострадавших, один из пострадавших - сотрудник ГСЧС. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

В то же время советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что по меньшей мере 10 ракет российские оккупанты выпустили через 30 минут по Николаеву.

По его словам, под завалами остаются до сих пор люди.

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 01
Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 02
Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 03

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Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 04

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 05

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 06

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 07

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Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 08

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 09

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 10

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 11

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 12

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 13

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 14

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 15

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 16

Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди 17

Топ комментарии

  • Green sheet
    Давайте еще расскажите что удар по жилому дому был случайностью и начните искать в округе 20км военный завод. Хотя и дурак уже понимает что ***** специально отдал приказ бить по мирному населению. Заметте, по жилым домам бьют ночью или ранним утром когда все спят, а по ТРЦ посреди дня когда там полно народа
  • Аметист
    У ***** богатый опыт еще с тех времен, когда взрывал жилые дома в рашке
  • Підлога Маккартні
    на телемарафоне плохого не посоветуют. А вообще печально это все. Дето пробегала инфа шо х22 у кацапов очень много еще. десятки тысяч. Таким образом они могут воевать еще много лет и полностью расхерачить наш жилой фонд. Что будет означать, что геноцид удался. Часть украинцев будет в депортации, остальные в эмиграции, а тут будет просто вызженная земля и колоборанты с кацапами. Патриотов перебьют и навезут кацапни в товарняках в теплушках и шапках ушанках козломордых уйобищ. История повторяется... ЕСЛИ НАТА НАМ НЕ ПОЖЕТ
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