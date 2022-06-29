Оккупанты выпустили по меньшей мере 10 ракет по Николаеву: Известно о 4 погибших в результате попадания в жилой дом, под завалами остаются люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 29 июня в 06:25 Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Николаеве. Произошло разрушение квартир в одном подъезде с третьего по пятый этаж, начался пожар.

Фото с места "прилета" в Николаеве публикует ГСЧС в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

Пока известно о 4 погибших и 5 пострадавших, один из пострадавших - сотрудник ГСЧС. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

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В то же время советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что по меньшей мере 10 ракет российские оккупанты выпустили через 30 минут по Николаеву.

По его словам, под завалами остаются до сих пор люди.







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