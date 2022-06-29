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Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель, интересовался возобновлением аэродрома "Антонов". ФОТО

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Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон, побывал в Гостомеле и интересовался возможностями восстановления ГП "Антонов".

Об этом сообщил глава военной админстрации пгт Тарас Думенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и имеющихся проектах реконструкции аэродрома", - написал он.

Думенко отметил, что Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. А также поддерживает введение строжайших санкций против РФ и российских политиков.

Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель, интересовался возобновлением аэродрома Антонов 01
Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель, интересовался возобновлением аэродрома Антонов 02
Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель, интересовался возобновлением аэродрома Антонов 03

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Топ комментарии

  • Петрович 1
    арахамія приплевся-відчуває гешефт
  • Підлога Маккартні
    Такой Бренсон стоит и думат (видя Хламидиют): "Херрасе у вас тут гамадрилы"

  • Підлога Маккартні
    А президента Индонезии токо мер Ирпеня встречал. Но толку с президента Индонезии? Другое дело миллиардер Бренсон. Вот как мартышка агрохимия падок на бабло, лично помчал встречать
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