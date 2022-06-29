Враг снова нанес ракетный удар по Днепру. Пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТО

29 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Днепра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Агрессор ракетой ударил по окраине Днепра. На месте попадания произошел пожар. Горела сухая трава. В результате прилета никто из людей не пострадал. Пламя уже погасили. Рядом спасатели нашли безопасные обломки от ракеты", - говорится в отчете ГСЧС.

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