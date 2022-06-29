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Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС. ФОТО

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Они создали ряд фейковых сайтов, имитирующих официальные правительственные страницы Украины и ЕС. Но собирали через них данные о банковских картах граждан, с которых потом снимали деньги.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При прохождении процедуры авторизации, необходимой для получения выплат, посетители сайтов заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи. После этого участники схемы списывали с банковских карт потерпевших денежные средства, которые распределяли между собой", – говорится в сообщении.

Мошенники обманули около 5 тыс. человек на 100 млн грн.

Смотрите: Хотел захватить Запорожскую область. Боевик "ДНР" осужден на 15 лет лишения свободы, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Правоохранители провели обыски дома у девяти мошенников. Работа фальшивых сайтов заблокирована. Следователи разыскивают всех участников схемы и предпринимают действия по аресту средств на их банковских счетах.

Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС 01
Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС 02
Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС 03
Преступники присвоили 100 млн грн. под видом оформления помощи из ЕС 04

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергові мерзенні покиьдки...
  • vismavista
    Не пишут главного. С какого периоду действовал "центр"? Если бабушки и дедушки его легко находили на протяжении месяцев 3-х, возникает вопрос-а что делали кибермилицирнеры? Ждали пока сумм перевалит за 100 лямов? Или что другое делали?
  • Підлога Маккартні
    Хотя с другой стороны откуда у обманутых граждан было 100 миллионов гривен? даже если разделить на 5000 то в среднем это 20 к. обоя рябое кароче, имхо. У кого-то банально жрать нечего, а эти на халяву повелись.
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