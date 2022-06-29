СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин. ФОТО
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Мужчины должны были перейти границу в Винницкой области за пределами пунктов пропуска. Таможенника взяли с поличным во время получения средств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным следователей, таможенник действовал в составе преступной группы. Сейчас следователи устанавливают других участников.
Таможенника задержали. Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса – "незаконная переправка через границу". Наказание по этой статье – от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.