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СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин. ФОТО

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Мужчины должны были перейти границу в Винницкой области за пределами пунктов пропуска. Таможенника взяли с поличным во время получения средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. 

По данным следователей, таможенник действовал в составе преступной группы. Сейчас следователи устанавливают других участников.

Таможенника задержали. Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса – "незаконная переправка через границу". Наказание по этой статье – от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин 01

СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин 02

СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин 03

СБУ поймала таможенника, который за $10 тыс. хотел переправить в Молдову троих мужчин 04

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    за что в расход? У нас тут что концлагерь? Ну не хотят эти мужики воевать... Кошевой вон тоже сказал, что не пойдет на войну, прям на камеру сказал, прям на всю Украину, а зебобы токо сглотнули это, так давай их тоже в расход вместе с боневтиком?
  • Oleksii Sulyma
    Онуки,правнуки,та що там-праправнуки всіх цих митників,прикордонників та військових комісарів,ще сторіччя будуть дякувати зеленій диктатурі ,особисто Зеленському з його забороною виїзду,та відновленням кріпацького права.
  • belge
    Таможня даёт добро. И берёт тоже..
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