Новости Фото

СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста. ФОТО

7 59120
Двое участников преступной группы были задержаны при получении $16 тыс. за то, чтобы переправить через границу двух украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщников зажержали в Могилев-Подольском. Еще одного организатора незаконной переправки мужчин собираются задержать в Киеве.

Задержанных отправили за решетку. Им собираются сообщить о подозрении в незаконной переправке людей через границу (ст. 28, ч. 3 ст. 332). Наказание по этой статье – от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Также смотрите: В ГПСУ назвали условия пропуска через границу мужчин, перевозящих гуманитарные грузы. ВИДЕО

СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста 01
СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста 02
СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста 03
СБУ перекрыла канал, которым в Молдову переправляли мужчин призывного возраста 04

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oleksii Sulyma
    Заборона виїзду чоловікам та примусова мобілізація-то гендерна дискрімінація та порушення фундаментального права людини-права на життя.Якщо служба-то обов'язок,то цей обов'язок для всіх,як в Ізраїлі.
  • rock-n-roll
    Той, хто ухиляється від призову, вояка ніякий. Він на фронті зайвий мотлох.
    Не треба нікого утримувати насильно в країні.
    І моряків відпустіть на роботу. Нехай гроші заробляють.
  • Підлога Маккартні
    Просто нужно не быть жлобом и делиться. И все будет хорошо
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости