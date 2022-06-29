Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел. ФОТОрепортаж

Спасатели продолжают разбор завалов ТРЦ "Амстор", в который попала российская ракета 27 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта. В результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.

За медицинской помощью обратилось 65 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения Кременчуга. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. К работам привлечены 349 человек и 50 единиц техники, из них от ГСЧС 152 человека и 32 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. Более 20 человек погибли, 59 получили ранения, еще 40 считаются пропавшими без вести.

Ранее министерство обороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. При этом там утверждают, что якобы били по "ангарам с оружием", а ТРЦ "не функционировал". Блогер Necro Mancer опубликовал фото, на котором видно, что ракеты попали в гражданский объект, а стоящие неподалеку цеха завода целые и невредимые.

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