Новости Фото • Война

Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел. ФОТОрепортаж

10 59613
Спасатели продолжают разбор завалов ТРЦ "Амстор", в который попала российская ракета 27 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта. В результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.

За медицинской помощью обратилось 65 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения Кременчуга. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. К работам привлечены 349 человек и 50 единиц техники, из них от ГСЧС 152 человека и 32 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. Более 20 человек погибли, 59 получили ранения, еще 40 считаются пропавшими без вести.

Ранее министерство обороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. При этом там утверждают, что якобы били по "ангарам с оружием", а ТРЦ "не функционировал". Блогер Necro Mancer опубликовал фото, на котором видно, что ракеты попали в гражданский объект, а стоящие неподалеку цеха завода целые и невредимые.

Также смотрите: Украинская артиллерия уничтожила склады боеприпасов 20-й армии ВС РФ в селе Граково. ВИДЕО

Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел 01
Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел 02
Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел 03
Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел 04
Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Обнаружено 8 фрагментов человеческих тел 05

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Petrov Viktor
    Побывал на территории "Амстор" после удара ракетой, первая упала прямо на здание торгового центра. Торговый центр работал, был очень популярен и многолюдный. Много у кого знакомые и родственники были в нём на момент удара. Зрелище удручающее, сплошные руины. Затем заехал на территорию озера, там красивая и популярная зона отдыха, городской парк. Рядом за высоким забором на территории Дормаша упала вторая ракета. Спасло людей, то что это место гораздо выше парковой зоны и находится за бетонным забором, который весь в сквозных трещинах. Иначе бы жертвы были и тут. Твари били среди бела дня в момент когда было многолюдно. Рядом создали алею памяти, люди несут цветы, многие стоят в слезах и плаче.
    Будьте прокляты исполнители преступных приказов фашиста путлера, вас вычислили, места в бункере для вас нет, кровная месть и лютая смерть вас не минует.
  • Єто Другоє
    Від цього всього, що каZZапсіни творять - не відмиються ніколи, абсолютно ніколи.
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Прийде час і будемо жарити на вогні какцабів.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости