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Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата. ФОТО

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Правоохранители задержали в Николаеве командира автомобильной роты одной из воинских частей ВС Украины по фактам вымогательства и получения средств от подчиненного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата 01

"По данным следствия, подполковник требовал от подчиненного солдата ежемесячное "вознаграждение" в сумме 50 тыс. грн за несоздание препятствий по службе, непроведение служебного расследования по его нарушению военной дисциплины и предоставление освобождений от службы", - говорится в сообщении.

Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата 02

29 июня при получении части премиальных средств на сумму 15 тыс. грн, командира задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК РФ.

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Командир роты ВСУ задержан на вымогательстве 50 тыс. грн взятки от солдата 03

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Хотел долю с мутных дел по топливу?
  • bezmegh
    Скільки ментальної кацапні наплодили сучки
  • Александр Товба
    В воєнний час це мародери . До речі , чому не чути про покарання просто мародерів на територіях звільнених від орків ? Вони вичищали разом з кацапньою та після орків магазини , супермаркети оселі , з яких виїхали люди . Так , були поодинокі випадки , коли тероборонці ловили , а так тиша . Так в 2014 тітушок повипускали після того , як вони людей били , вбивали на самому Майдані та на прилеглих вулицях .
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