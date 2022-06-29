Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Утром 29 июня российские оккупанты ударили по Николаеву, ракета попала в пятиэтажку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 17:00 в городе Николаеве вследствие ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.
Во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы 2 сотрудника ГСЧС. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.