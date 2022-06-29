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Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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Утром 29 июня российские оккупанты ударили по Николаеву, ракета попала в пятиэтажку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 17:00 в городе Николаеве вследствие ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.

Во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы 2 сотрудника ГСЧС. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС 01
Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС 02
Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС 03
Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС 04
Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС 05
Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС 06
Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС 07
Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС 08
Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС 09
Число погибших вследствие обстрела Николаева рашистами возросло до 5 человек, - ГСЧС 10

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