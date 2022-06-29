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Сторонник "Новороссии" из Макеевки Колесник, который принудительно мобилизует людей, имеет нацистские татуировки. ФОТО

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Житель оккупированной Макеевки Сергей Колесник, занимающийся задержанием людей для принудительной мобилизации, имеет нацистские татуировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале Антон Геращенко.

Он отметил: "Поклонник "Новороссии" из оккупированной Макеевки не спешит воевать и прячется за спиной жены. Фанат так называемой "Новороссии" Сергей Колесник не особо желает отстаивать свои взгляды на фронте и прикрывается женой.

Да и наколки у товарища отличные — сразу видно, всеми силами с нацистами борется"!

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Сторонник Новороссии из Макеевки Колесник, который принудительно мобилизует людей, имеет нацистские татуировки 01

Сторонник Новороссии из Макеевки Колесник, который принудительно мобилизует людей, имеет нацистские татуировки 02
Сторонник Новороссии из Макеевки Колесник, который принудительно мобилизует людей, имеет нацистские татуировки 03

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Топ комментарии

  • Дима Подлесный 4a8e3dca
    ***** обыкновенный
  • vadyan
    Эпично. Все по Оруэллу
  • Ivan Iktor
    Всі такі фото потрібно перекидати іноземним партнерам
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