Сторонник "Новороссии" из Макеевки Колесник, который принудительно мобилизует людей, имеет нацистские татуировки. ФОТО
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Житель оккупированной Макеевки Сергей Колесник, занимающийся задержанием людей для принудительной мобилизации, имеет нацистские татуировки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале Антон Геращенко.
Он отметил: "Поклонник "Новороссии" из оккупированной Макеевки не спешит воевать и прячется за спиной жены. Фанат так называемой "Новороссии" Сергей Колесник не особо желает отстаивать свои взгляды на фронте и прикрывается женой.
Да и наколки у товарища отличные — сразу видно, всеми силами с нацистами борется"!