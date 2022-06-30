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Враг уничтожил в Зеленодольске склад, в котором было 40 тонн зерна, - Резниченко. ФОТО

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Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Утром несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую громаду.

В Большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушение.

В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно люди не пострадали.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне из артиллерии обстреляли два села на Днепропетровщине, - Резниченко

Враг уничтожил в Зеленодольске склад, в котором было 40 тонн зерна, - Резниченко 01

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Топ комментарии

  • Olena Lynch
    Все що не можуть вкрасти вони палять, суки кінчені, щоб ви всі з голоду здохли, і жодних ніжок Байдена вам суки не буде.
  • 5 копійок
    В 41 році все знищували червоні відступаючи.
  • Gir Mihal
    Нічому, наших телепнів,ніщо не вчить.Після знищення Миколаївского зерносховища треба було вивозити зерно з інших.І ще.Позавчора руцькіє покидьки спалили 10га поля з пшеницею.Ви про що думаєте,коли зерно,яке є,вивозите за кордон?На зерно наступного врожаю?А воно буде?Ви забули,що маєте справу з руцькими покидьками?
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