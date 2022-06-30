Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Они ведут штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупанты не оставляют намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Враг не прекращает обстрел территории вдоль реки Северский Донец. Огнем россиян поражены оба берега – и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Почти под постоянным огневым давлением - район "Донсоды", - говорится в сообщении.

Вчера на Лисичанск совершено несколько авианалетов.

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Гайдай отметил: "Разрушений очень много. Авиаудары нанесены по территории НПЗ и в районе Волчеяровки. В подвальном помещении одного из жилых домов после ликвидации пожара обнаружили тело женщины без признаков жизни. Полностью уничтожено помещение отдела полиции. В город регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера была обезврежена одна ДРГ. Сегодня утром россияне ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода".







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