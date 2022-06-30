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За сутки оккупанты обстреляли в Донецкой области жилые дома, предприятия, автомобиль скорой. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТО

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Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Разрушены и повреждены 13 жилых домов, мясокомбинат, коксохимический завод, автомобиль скорой помощи, гаражи, линии электросетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

За сутки оккупанты обстреляли в Донецкой области жилые дома, предприятия, автомобиль скорой. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01

"Под обстрелами находились города Авдеевка, Славянск, Красногоровка, Бахмут, Часов Яр, Соледар, села Первомайское, Новониколаевка, Сидорово, Берестово. Россияне били из авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", - говорится в сообщении.

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За сутки оккупанты обстреляли в Донецкой области жилые дома, предприятия, автомобиль скорой. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02

Всего зафиксировано 19 ударов по Донетчине. Разрушения получили 40 гражданских объектов.


За сутки оккупанты обстреляли в Донецкой области жилые дома, предприятия, автомобиль скорой. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03

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За сутки оккупанты обстреляли в Донецкой области жилые дома, предприятия, автомобиль скорой. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04
За сутки оккупанты обстреляли в Донецкой области жилые дома, предприятия, автомобиль скорой. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05
За сутки оккупанты обстреляли в Донецкой области жилые дома, предприятия, автомобиль скорой. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06

За сутки оккупанты обстреляли в Донецкой области жилые дома, предприятия, автомобиль скорой. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 07
За сутки оккупанты обстреляли в Донецкой области жилые дома, предприятия, автомобиль скорой. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 08

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За сутки оккупанты обстреляли в Донецкой области жилые дома, предприятия, автомобиль скорой. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 09
За сутки оккупанты обстреляли в Донецкой области жилые дома, предприятия, автомобиль скорой. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 10

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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