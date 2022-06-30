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Арестованы корпоративные права турагентства TUI, его конечный бенефициар Мордашов имеет связи с российской верхушкой, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств, конечным бенефициаром которого является российский миллиардер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке страны-агрессора. В бизнес-кругах России этого человека называют "железным мальчиком". Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и контрольными пакетами акций нескольких предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году бизнесмен получил от Путина награду "За благодеяние".

По данным из открытых источников, речь идет об Алексее Мордашове и туристическом агентстве TUI.

Арестованы корпоративные права турагентства TUI, его конечный бенефициар Мордашов имеет связи с российской верхушкой, - СБУ 01

"Сейчас по решению суда на его туристический бизнес в Украине наложен арест. Это касается, в частности:

– корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 млн грн
- средств в размере более 3 млн грн. и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.

Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

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Арестованы корпоративные права турагентства TUI, его конечный бенефициар Мордашов имеет связи с российской верхушкой, - СБУ 02
Арестованы корпоративные права турагентства TUI, его конечный бенефициар Мордашов имеет связи с российской верхушкой, - СБУ 03
Арестованы корпоративные права турагентства TUI, его конечный бенефициар Мордашов имеет связи с российской верхушкой, - СБУ 04

Топ комментарии

  • Тонка червона лінія
    А корпоративні права ПрАТа, бенефіціаром якого є фігурант справи про перешкоджання діяльності ЗСУ шляхом привласнення 10 гелікоптерів НГУ, вже арештували, чи знову буде "ето совсєм другоє" ?
  • Valeriy Wrx
    Мордашов же...
  • Oleksandr Pohribnyi
    А коли вже, нарешті, доберуться до БЕНІфіціара?
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