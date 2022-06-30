ЕСПЧ приказал России не допустить казни военнопленных граждан Великобритании Аслина и Пиннера. ДОКУМЕНТ

Российская Федерация должна обеспечить, чтобы смертная казнь, к которой в плену приговорили добровольцев ВСУ Эйдена Аслина и Шона Пиннера, не была приведена в исполнение.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, передает Цензор.НЕТ.

Такие срочные меры ЕСПЧ принял в рамках дел "Пиннер против России и Украины" и "Аслин против России и Украины".

Европейский суд постановил, что правительство РФ должно обеспечить, чтобы смертная казнь не была исполнена, обеспечить надлежащие условия содержания граждан Великобритании и предоставить им необходимую медицинскую помощь и лекарства. Суд также приказал правительству Украины обеспечить, по возможности, соблюдение прав британцев.

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Напомним, граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер попали в плен в Мариуполе в середине апреля, гражданин Марокко Брагим Саадун – 12 марта в Волновахе.

9 июня "верховный суд "ДНР" приговорил пленных иностранцев к смертной казни. Коллаборанты дали месяц на обжалование.

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