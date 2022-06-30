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ЕСПЧ приказал России не допустить казни военнопленных граждан Великобритании Аслина и Пиннера. ДОКУМЕНТ

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Российская Федерация должна обеспечить, чтобы смертная казнь, к которой в плену приговорили добровольцев ВСУ Эйдена Аслина и Шона Пиннера, не была приведена в исполнение.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, передает Цензор.НЕТ.

Такие срочные меры ЕСПЧ принял в рамках дел "Пиннер против России и Украины" и "Аслин против России и Украины".

Европейский суд постановил, что правительство РФ должно обеспечить, чтобы смертная казнь не была исполнена, обеспечить надлежащие условия содержания граждан Великобритании и предоставить им необходимую медицинскую помощь и лекарства. Суд также приказал правительству Украины обеспечить, по возможности, соблюдение прав британцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ указал РФ обеспечить, чтобы смертный приговор военнопленному марокканцу в т.н. "ДНР" не был исполнен

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ЕСПЧ приказал России не допустить казни военнопленных граждан Великобритании Аслина и Пиннера 02

Напомним, граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер попали в плен в Мариуполе в середине апреля, гражданин Марокко Брагим Саадун – 12 марта в Волновахе.

9 июня "верховный суд "ДНР" приговорил пленных иностранцев к смертной казни. Коллаборанты дали месяц на обжалование.

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Топ комментарии

  • Николай Нестор Нагорняк
    ЄСПЛ наказав Росії - так в заголовку, а повідомленні "Європейський суд постановив, що уряд РФ має забезпечити, аби смертна кара не була виконана, забезпечити належні умови утримання громадян Великої Британії та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки. Суд також наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців".

    Цензору НЕТ все ж треба було б мати уважного редактора
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    А може краще б суд присудив масований удар "Томагавками" по смердючому кремлю? Так,на мій погляд,було б набагато дієвіше...
  • Велемир
    Якщо вони їх розстріляють, то іноземці, які воюють за нас, мають повне право розстрілювать всіх кацапів яких вони візьмуть в полон.
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