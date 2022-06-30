Рашисты нанесли ракетные удары по Херсонщине. Разрушены здания фермы и повреждена сельхозтехника. ФОТО

Полиция открыла уголовное производство по обстрелу российской армией пгт Нововоронцовка Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Херсонской области.

"Вчера, 29 июня, российская армия нанесла ракетные удары по пгт Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области. В результате вражеской атаки разрушены хозяйственные здания на территории фермы, повреждена дорогостоящая сельскохозяйственная техника. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

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На месте работали сотрудники полиции, собрали вещественные доказательства военного преступления, опросили местных жителей, устанавливается размер ущерба, нанесенного громаде, ведь сельскохозяйственную технику люди использовали для посевной, теперь под вопросом сбор урожая.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.