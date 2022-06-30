В бою с российскими оккупантами погиб Ярослав Шаманов (Шерман). ФОТОрепортаж

В 2014 году Ярослав пошел добровольцем защищать Родину и был командиром мотопехотного взвода 11-го мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На странице Шермана в Facebook люди чтят его память и публикуют фотографии с украинским защитником.

Владимир Савельев обнародовал врезку из рапорта командира одного из подразделений: "Командир 3 роты в/ч А7296 капитан ШАМАНОВ Я.В. оказал неоценимую помощь во время боя и эвакуации мобильной группы ХОБИТ. ... В течение следующих часов боя капитан ШАМА участвовал в планировании и организации огневого поражения противника, что позволило отвлечь внимание противника от группы ХОБИТ, которая исходила из раненого с позиции В….

Около 12:30 началось стрелковое сражение с врагом, во время которого капитан ШАМАНОВ Я.В. координировал действия подразделений в/ч А…. с определенным подразделением".

"Погиб настоящий воин, пехотинец, офицер, патриот своей страны... Двое детей остались без отца", - пишет Евгений Белый.

Цензор.НЕТ публиковал интервью с Ярославом Шамановым в 2017 году.

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