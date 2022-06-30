Канада предоставит ВСУ бронированные машины и камеры для беспилотников, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал информацию о новых поставках вооружения из Канады.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в твиттере.

Резников отметил: "Великолепные новости из Канады. Важное для Украины объявление Вооруженных Сил относительно дальнейших поставок важных средств – бронированных машин боевой поддержки и камер беспилотников. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору. Спасибо, Анита Ананд".

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