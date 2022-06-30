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Канада предоставит ВСУ бронированные машины и камеры для беспилотников, - Резников

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Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал информацию о новых поставках вооружения из Канады.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в твиттере.

Резников отметил: "Великолепные новости из Канады. Важное для Украины объявление Вооруженных Сил относительно дальнейших поставок важных средств – бронированных машин боевой поддержки и камер беспилотников. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору. Спасибо, Анита Ананд".

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Канада предоставит ВСУ бронированные машины и камеры для беспилотников, - Резников 01

Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Канада надасть ЗСУ Броньовані машини та камери для безпілотників

    ...а Гаага надасть камери для рашистів...
  • Igor Makan
    Газ тепер дорогий. Просто повісимо. Догори ногами. За яйця
  • Olena Lynch
    Дякуємо Канаді, Дякуємо українській діаспорі там, Дякуємо Трюдо за те, що не залишили Україну без допомоги. А наш боневтiк все пикою торгує по всьому світу і видосики записує. Своєї зброї не наробив тепер випрошує чужу.
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