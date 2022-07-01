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В результате попадания вражеской ракеты в 9-этажку в Одесской области погибли 14 человек, пострадали 30, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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В Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома. В Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале ГСЧС.

"1 июля около 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 м кв", - говорится в сообщении.

По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка). Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек (из них 3 ребенка). Работы продолжаются.

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В результате попадания вражеской ракеты в 9-этажку в Одесской области погибли 14 человек, пострадали 30, - ГСЧС 01

В результате попадания вражеской ракеты в 9-этажку в Одесской области погибли 14 человек, пострадали 30, - ГСЧС 02

В результате попадания вражеской ракеты в 9-этажку в Одесской области погибли 14 человек, пострадали 30, - ГСЧС 03

В результате попадания вражеской ракеты в 9-этажку в Одесской области погибли 14 человек, пострадали 30, - ГСЧС 04

В результате попадания вражеской ракеты в 9-этажку в Одесской области погибли 14 человек, пострадали 30, - ГСЧС 05

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