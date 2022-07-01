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Гражданин РФ, которого 2 года разыскивал Интерпол из-за финансовых махинаций в Литве, задержали в Киеве, - контрразведка СБУ. ФОТО

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Гражданина РФ, разыскиваемого в Литве за преступления, связанные с финансовыми аферами, задержали в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики установили, что гражданин РФ скрывается на территории Украины во избежание уголовной ответственности от правоохранителей Литовской Республики.

Отмечается, что россиянина разыскивал 2 года Интерпол.

"Его объявили в международный розыск за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками. Злоумышленник пытался легализироваться в Хмельницком. Однако после того как его замысел провалился, он сбежал и "залег" в Киеве, где его и задержала СБУ.

В настоящее время решается вопрос применения к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется его возможная причастность к совершению преступлений в Украине", – говорится в сообщении.

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Гражданин РФ, которого 2 года разыскивал Интерпол из-за финансовых махинаций в Литве, задержали в Киеве, - контрразведка СБУ 01

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Топ комментарии

  • Amber
    А чому кацап стоїть без наручників ?
  • частный сектор
    ну а де ще тільки Києві
  • user009
    путин, шойгу и кадыров тоже на территории Украины будут от гааги скрываться?
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