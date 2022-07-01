Изъят товар производства РФ более чем на 9,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве следователи Нацполиции изъяли товар производства РФ более чем на 9,5 миллионов гривен. Решается вопрос о наложении на него ареста и дальнейшей передаче для нужд восстановления населенных пунктов, пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, следственные управления расследования коррупционных преступлений следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора и оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований НПУ принимают меры с целью выявления активов, размещенных на территории Украины и принадлежащих государству агрессору, а также с целью предотвращение их выведения и переоформления права собственности на них.

Следователи ГСУ НПУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – по факту финансирования военной агрессии Российской Федерации.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что на территории складских помещений г. Киева хранится продукция предприятия, зарегистрированного на территории Российской Федерации.

Следователи Главного следственного управления при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и с участием работников Департамента стратегических расследований НПУ провели обыск в указанных складских помещениях", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в ходе обыска изъято более 46 тыс. кв. товара из стекла производства Российской Федерации более чем на 9,5 миллионов гривен. Также изъяты два грузовика с полуприцепами, принадлежащими предприятию, зарегистрированному в республике Беларусь.

Решается вопрос о наложении ареста и передаче указанного имущества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Предварительно планируется, что изъятые стекла будут использованы для восстановления населенных пунктов, пострадавших от нападения российской армии, в частности речь идет об Ирпене и Буче.

Досудебное расследование продолжается.