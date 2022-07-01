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Изъят товар производства РФ более чем на 9,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

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В Киеве следователи Нацполиции изъяли товар производства РФ более чем на 9,5 миллионов гривен. Решается вопрос о наложении на него ареста и дальнейшей передаче для нужд восстановления населенных пунктов, пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, следственные управления расследования коррупционных преступлений следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора и оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований НПУ принимают меры с целью выявления активов, размещенных на территории Украины и принадлежащих государству агрессору, а также с целью предотвращение их выведения и переоформления права собственности на них.

Следователи ГСУ НПУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – по факту финансирования военной агрессии Российской Федерации.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что на территории складских помещений г. Киева хранится продукция предприятия, зарегистрированного на территории Российской Федерации.

Следователи Главного следственного управления при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и с участием работников Департамента стратегических расследований НПУ провели обыск в указанных складских помещениях", - говорится в сообщении.

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Изъят товар производства РФ более чем на 9,5 млн грн, - Нацполиция 01
Изъят товар производства РФ более чем на 9,5 млн грн, - Нацполиция 02

Также сообщается, что в ходе обыска изъято более 46 тыс. кв. товара из стекла производства Российской Федерации более чем на 9,5 миллионов гривен. Также изъяты два грузовика с полуприцепами, принадлежащими предприятию, зарегистрированному в республике Беларусь.

Решается вопрос о наложении ареста и передаче указанного имущества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Предварительно планируется, что изъятые стекла будут использованы для восстановления населенных пунктов, пострадавших от нападения российской армии, в частности речь идет об Ирпене и Буче.

Досудебное расследование продолжается.

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Топ комментарии

  • rock-n-roll
    А чому в українських интернет-магазинах досі пропонується товари рос. виробництва?
    Наприклад, холодильники.
  • kelt kant
    ЗЕленая шобла не так давно трындела на все лады про "полное эмбарго с москалями".... Полное эмбарго подразумевает и запрет импорта и запрет экспорта. Так вот интересный факт, из закона про так называемое "полное эмбарго с рашкой" следует, что эмбарго касается только импорта из РФ, а экспорт в РФ почему-то не упомянут вообще и не запрещен!!! То есть продавать свою продукцию стране оккупанту и получать за это кровавые рубли можно!!! В очередной раз ЗЕленые коллаборанты обманули украинский народ, попиарились на громком названии закона про "полное эмбарго", а кто-то из украинских олигархов похоже и дальше барыжит в рашку свою продукцию, в том числе и видосики, чтобы москальские свино-собаки не скучали!!!
  • Advokat Savchuk
    З москалів та ********** взяткі гладкі - хотіли заробити. А от українські гниди повинні через сраку зрозуміти, що вони заплатили "партньорам" за пуск ракети по їхньому гамняному складіку. Слідаки ! шийте держзраду, пособнічество і укривательство, хоч одна стаття в суді пролізе.
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