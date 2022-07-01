Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, больше всего "прилетов" в Авдеевке. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, россияне ударили ракетами Х-22, ЗРК "С-300", артиллерией, реактивными системами "Град" и "Ураган". Полицейские изъяли доказательства преступлений РФ.

"Враг попал в города Авдеевка, Бахмут, Селидово, Славянск, Северск, Украинск, пгт Острое и Нью-Йорк, села Георгиевка, Маяки, Карловка, Тонечко. Всего зафиксировано 19 ударов по Донбасу, больше всего "прилетов" - в Авдеевке , – говорится в сообщении.

Разрушения получили 44 гражданских объекта – 28 жилых домов, из них 5 многоквартирных, школа, коксохимический завод, обогатительная фабрика, общежитие, дом культуры, кафе, гаражи.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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