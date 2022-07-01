СБУ начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, - Баканов. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.
Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Ракетный удар оккупанты нанесли ночью самолетами стратегической авиации "Ту-22" – враг ударил тремя ракетами Х-22 по девятиэтажному жилому дому и двум базам отдыха в Белгород-Днестровском районе.
Уже подтверждена гибель не менее 19 человек. Среди них – два ребенка. Госпитализированы 38 человек, из которых – шесть детей и беременная женщина. Один ребенок, который достали из-под завалов, находится в коме. Еще 8 обратились за медицинской помощью. Из-под завалов спасены 8 человек.
В многоквартирном доме полностью разрушен целый подъезд. Спасательные работы продолжаются.
"Оккупанты не могут победить на поле боя, поэтому прибегают к подлому убийству мирного населения. После того, как врага выбили с острова Змеиный, он решил ответить циничным обстрелом гражданских объектов. Этим Россия в очередной раз подтвердила статус страны-террориста. Для нее база отдыха – такая же цель, как и военная база. Цель РФ – буквальное уничтожение Украины и наших граждан. Но мы приложим максимум усилий, чтобы все причастные к этому вопиющему военному преступлению понесли самое суровое наказание – установим не только тех, кто производил выстрелы, но и конкретных лиц, отдавших приказ", – заявил Баканов.
СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших и вместе со всей страной молится о выздоровлении раненых.