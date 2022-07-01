Российский балкер загружается в оккупированном Севастополе краденым украинским зерном. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Утром у причала зернового терминала "Авлита", где происходит погрузка вывезенного из оккупированных территорий Юга Украины зерна, не было пришвартованных судов.
Около полудня балкер стоял на северо-западе от входа в Севастопольскую бухту, ожидая разрешения на заход. Официально российское министерство обороны еще до 24 февраля закрыло судоходство для гражданских судов вдоль всего западного побережья Крыма.
Около 14:00 балкер прошел боновые ворота на входе в бухту и около 14:30 с помощью трех портовых буксиров пришвартовался у зернового терминала "Авлита" в Доковой бухте.
Продукция, которая грузится в порту оккупированного Севастополя, принадлежит Украине, утверждают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Одно из судов, согласно спутниковому снимку, после ухода из Севастополя было замечено в сирийском порту города Латакия, где с него разгружали украинское зерно.