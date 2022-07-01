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Российский балкер загружается в оккупированном Севастополе краденым украинским зерном. ФОТО

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Российский балкер "Матрос Позынич" зашел сегодня в Севастопольскую бухту и пришвартовался у зернового терминала для загрузки ворованным украинским зерном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Российский балкер загружается в оккупированном Севастополе краденым украинским зерном 01

Утром у причала зернового терминала "Авлита", где происходит погрузка вывезенного из оккупированных территорий Юга Украины зерна, не было пришвартованных судов.

Около полудня балкер стоял на северо-западе от входа в Севастопольскую бухту, ожидая разрешения на заход. Официально российское министерство обороны еще до 24 февраля закрыло судоходство для гражданских судов вдоль всего западного побережья Крыма.

Российский балкер загружается в оккупированном Севастополе краденым украинским зерном 02

Около 14:00 балкер прошел боновые ворота на входе в бухту и около 14:30 с помощью трех портовых буксиров пришвартовался у зернового терминала "Авлита" в Доковой бухте.

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Продукция, которая грузится в порту оккупированного Севастополя, принадлежит Украине, утверждают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Одно из судов, согласно спутниковому снимку, после ухода из Севастополя было замечено в сирийском порту города Латакия, где с него разгружали украинское зерно.

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  • Sophia-Maria Duglass
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    Ось така вона, Японія, уміє додати настрою!
  • Garry Grant
    Судя по тому чем обычно обзывают кацапы свои предметы,то матрос позынич был алкоголиком,тунеядцем,бездельником и мародёром. Соответственно и калоше под его кликухой ничего хорошего не предстоит.
  • Sav UA
    це жест добрай волі.
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