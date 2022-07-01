На острове Змеиный и в окрестных водах Россия потеряла техники более чем на $900 млн, - Forbes. ИНФОГРАФИКА

Россия потеряла на острове Змеиный и в окрестных водах техники более чем на 900 миллионов долларов.

Такой вывод сделало издание Forbes Украина, подсчитавшее известные потери российской армии по сообщениям ВСУ и экспортным контрактам, передает Цензор.НЕТ.

Наибольшей потерей оккупационной армии стал флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва" стоимостью 750 миллионов долларов, в который украинские военные ударили ракетами "Нептун" 13 апреля.

Кроме того, уничтожены по меньшей мере восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью более $100 млн и четыре плавсредства разных классов общей стоимостью около $50 млн.

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Также одной из важнейших целей стало спасательное буксирное судно "Василий Бех". По данным Forbes, оно было одним из новейших – Астраханский судоремонтный завод спустил его на воду в 2016 году. А еще, по данным украинских военных, на борту корабля находился зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Кроме того, во время операции по освобождению острова были уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1".

Forbes Украина оценила общую стоимость уничтоженной на Змеином и в окрестных водах техники в 915 миллионов долларов. Издание отмечает, что во внимание приняли только известные и подтвержденные потери, поэтому перечень может не быть исчерпывающим.