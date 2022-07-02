ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли крайне много.

Об этом 2 июля утром сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

"Частные дома в селах выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как вот в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре - если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 кв. метров, трудно представить последствия", - отметил глава Луганской области Сергей Гайдай.

В больницу в Черновцах вчера доставили раненого мужчину из Лисичанска.

1 июля, добавил Сергей Гайдай, Вооруженными силами Украины отражены два массированных наступления россиян - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

























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"Россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли крайне много. Наши военные сдерживают наступление врага", – акцентировал спикер.