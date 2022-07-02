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Девочка перед уничтоженным в результате российского обстрела домом в Одесской области. ФОТО

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В сети показали последствия разрушений, нанесенных российскими ракетами в Одесской области.

Фотографию опубликовал журналист Евгений Степаненко, передает Цензор.НЕТ.

"Девочка перед уничтоженным в результате обстрела домом. Крылатой ракетой Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3, 27 июня были ранены 8 человек, в том числе 1 ребенок. Село Маяки, Одесская область", - подписал он фото.

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Девочка перед уничтоженным в результате российского обстрела домом в Одесской области 01

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Топ комментарии

  • arye z.
    Ракеты, исключительно высокоточные...
    Цели, исключительно военные...
    Намерения, исключительно гуманные...
    Население, исключительно благодарное...
    А потом, когда прилетит уже к ним, вопли будут тоже, исключительно искренние - "А нас то за что...???"
  • 5 копійок
    ********* скаже що це фотошоп.
  • Ziu Zou
    Малышка, пусть на твоем жизненном пути будет еще много счастья
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