Оккупанты в минувшие сутки 17 раз ударили по Донетчине, разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Об этом свидетельствуют данные Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
В целом оккупационные войска 17 раз били по Донецкой области.
"Попали в города Бахмут, Славянск, Авдеевка, Часов Яр, пгт Северное и Южное, села Александровка, Курдюмовка, Желанное, Тоненькое, Воздвиженка. Есть погибшие и раненые мирные жители.
Российские войска обстреляли регион авиацией, ракетами ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерией. Били целенаправленно по жилищному сектору", - отметили в Нацолиции.
В результате российских обстрелов разрушениям подверглись 58 гражданских объекта - дома, школа, ферма, торговый центр, остановка общественного транспорта, огнеупорный комбинат, фитнес-клуб, железная дорога, газораспределительная станция, линия электропередач и т.д.