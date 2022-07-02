Оккупанты в минувшие сутки 17 раз ударили по Донетчине, разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов Донбасса. Разрушены и повреждены 43 жилых дома, из них 10 многоквартирных.