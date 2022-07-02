В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине. ФОТОрепортаж

Презентация Папской благотворительной серебряной монеты для помощи Украине состоялась в Ватикане, в одном из самых больших Папских дворцов - Palazzo della Cancelleria.

Об этом Министерство иностранных дел сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие почетные гости, представители посольств при Святом Престоле и артисты Харьковского театра оперы и балета.

Во время презентации желающие могли приобрести монеты.

"Средства, полученные от продажи медали, стоимость которой 50 евро, будут направлены на инициативы Папы Франциска для помощи пострадавшим от войны жителям Украины", - отметили в МИД.

Читайте также: Папа Римский Франциск призвал к "настоящим переговорам" о прекращении войны в Украине







