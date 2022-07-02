В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине. ФОТОрепортаж
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Презентация Папской благотворительной серебряной монеты для помощи Украине состоялась в Ватикане, в одном из самых больших Папских дворцов - Palazzo della Cancelleria.
Об этом Министерство иностранных дел сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие почетные гости, представители посольств при Святом Престоле и артисты Харьковского театра оперы и балета.
Во время презентации желающие могли приобрести монеты.
"Средства, полученные от продажи медали, стоимость которой 50 евро, будут направлены на инициативы Папы Франциска для помощи пострадавшим от войны жителям Украины", - отметили в МИД.