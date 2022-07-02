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В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине. ФОТОрепортаж

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Презентация Папской благотворительной серебряной монеты для помощи Украине состоялась в Ватикане, в одном из самых больших Папских дворцов - Palazzo della Cancelleria.

Об этом Министерство иностранных дел сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие почетные гости, представители посольств при Святом Престоле и артисты Харьковского театра оперы и балета.

Во время презентации желающие могли приобрести монеты.

"Средства, полученные от продажи медали, стоимость которой 50 евро, будут направлены на инициативы Папы Франциска для помощи пострадавшим от войны жителям Украины", - отметили в МИД.

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В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине 01
В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине 02
В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине 03
В Ватикане презентовали серебряную монету, посвященную Украине 04

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Топ комментарии

  • Ирина Мороз
    Краще б послали «русский военный корабль».
  • Ирина Мороз
    Судячи з картинки, вся Україна на чемоданах і в бігах. Нічого насправді українського там не має.
  • Urs
    хорощо хоть на аверсе не росиянка с украинкой.
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