Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает в Telegram.
"Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания, уничтожены полностью. Много и россиян, и оружия, которое они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами", - говорится в сообщении.
Гайдай отмечает, что российские оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. По его словам, они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты.
"За прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина, а также еще одного торгового центра. Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровщины. Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней отражено враждебное наступление", - добавил глава Луганской ОВА.