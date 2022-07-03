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Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай. ФОТО

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Российские оккупанты продолжают наносить удары по Лисичанску.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает в Telegram.

Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 01

"Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания, уничтожены полностью. Много и россиян, и оружия, которое они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами", - говорится в сообщении.

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Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 02

Гайдай отмечает, что российские оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. По его словам, они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты.

"За прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина, а также еще одного торгового центра. Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровщины. Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней отражено враждебное наступление", - добавил глава Луганской ОВА.

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Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 03
Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 04
Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 05

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Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 06
Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 07
Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 08
Россияне закрепляются в районе Лисичанска, город – в огне, - Гайдай 09

Топ комментарии

  • vadyan
    Їм не треба захоплення цієї землі, їм треба щось там не було України, щоб в кінці кінців взагалі України не було
  • Gal
    Орда... Споконвіку орда так чинить - знищує, спалює, вбиває, гвалтує... нічого ж не змінилось за тисячу років. Дика орда...
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