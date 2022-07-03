За минувшие сутки войска РФ убили 4 мирных жителей в Донецкой области, в Доброполье ранены двое детей, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
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За прошедшие сутки в результате обстрелов войск РФ погибли четверо мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия убивает гражданских! За 2 июля россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще 5 человек получили ранения, в том числе - 2 ребенка в Доброполье. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!", - отметил он.