Британца с позывным "Сафрон", раненого в бою за Украину, продержали 5 часов на границе в Шегинях с последующим запретом на въезд в нашу страну. Что за бл#дство? - Карпунцов. ФОТО
Об этом сообщил в фейсбуке Валерий Карпунцов, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, кто-то может дать логическое объяснение на эту ситуацию? Этнический украинец, гражданин Британии, спецназовец. Позывной "Сафрон". Тренировал британский спецназ. Имеет хороший военный опыт. В 2014-2015 годах приехал отстаивать Украину в боях с рашистами. Когда началось широкомасштабное вторжение - приехал защищать Украину. Принимал участие в боях под Гостомелем. На прошлой неделе получил ранения. 12 часов их не могли эвакуировать. Раненой рукой еще вытаскивал с собой 200-х. Ехал на лечение в Англию. Его раненого с температурой продержали 5 часов на границе в Шегинях. Он пропустил самолет из Польши. Более того, его заставили уплатить 5000 грн штрафа за нарушение пребывания срока в 90 дней и поставили запрет на въезд в Украину до конца года!", - отмечает он.
"Это как назвать?!!! Что за бл….ство? Друзья, расшарьте, может, все же кто-нибудь прояснит ситуацию с таким поощрением иностранцев воевать за Украину!!", - добавляет Карпунцов.