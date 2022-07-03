Россияне обстреляли 18 населенных пунктов Донетчины. Били "Градами", "Смерчами", "Торнадо-С". Пострадали дети, - Нацполиция. ФОТО

За сутки оккупанты нанесли 24 удара по мирному населению. Есть убитые и раненые. Среди пострадавших – маленькие дети, им оказана медицинская помощь. Полиция документирует каждое военное преступление РФ.