Последствия утреннего ракетного удара по Харькову: ранена женщина, поврежден дом и школа. ФОТОрепортаж
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В результате утренних обстрелов Харькова пострадала мирная жительница. При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, 3 июля в 4 утра российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району г. Харькова.
"Вражеская ракета попала на территорию частного дома, получила ранение владелица - 54-летняя женщина. Кроме того, повреждено здание школы, расположенной рядом. Глубина воронки составляет 6 метров, ширина - 10", - говорится в сообщении.