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На месте обстрела в Белгороде обнаружили части ЗРК "Панцирь", который находится на вооружении российской армии, - Цаплиенко. ФОТОрепортаж

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В российском Белгороде обнаружили части ЗРК "Панцирь", находящегося на вооружении в российской армии.

Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"В местных пабликах распространяется фото части ракеты, застрявшей в стене жилого дома. Наблюдатели утверждают, что это ЗРК "Панцирь", которого нет на вооружении Украины. Скорее всего, так же, как произошло недавно в оккупированном Алчевске, ракета рашистов просто упала на дома россиян", – пишет он.

На месте обстрела в Белгороде обнаружили части ЗРК Панцирь, который находится на вооружении российской армии, - Цаплиенко 01

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