На месте обстрела в Белгороде обнаружили части ЗРК "Панцирь", который находится на вооружении российской армии, - Цаплиенко. ФОТОрепортаж
30 60462
В российском Белгороде обнаружили части ЗРК "Панцирь", находящегося на вооружении в российской армии.
Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"В местных пабликах распространяется фото части ракеты, застрявшей в стене жилого дома. Наблюдатели утверждают, что это ЗРК "Панцирь", которого нет на вооружении Украины. Скорее всего, так же, как произошло недавно в оккупированном Алчевске, ракета рашистов просто упала на дома россиян", – пишет он.