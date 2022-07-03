Премьер-министр Австралии Албаниз посетил Бучу, Гостомель и Ирпень, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил разрушенные российскими оккупантами Бучу, Гостомель и Ирпень в Киевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщину посетил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Делегация побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Это первая поездка Энтони Албаниза в Украину. Он был поражен увиденным: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтожен аэропорт "Антонова". Благодарен делегации за личный приезд на Киевщину. Война в Украине, в центре Европы, должна оставаться в мировой повестке дня", – написал Кулеба.

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