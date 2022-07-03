Оккупанты второй день обстреливают Краматорск из РСЗО "Смерч". Есть серьезные разрушения, – мэр Гончаренко. ФОТО
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Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Уничтожают гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению. Предварительно без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба. Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги!" - говорится в сообщении.