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В Мариуполе сгорел склад, на котором оккупанты хранили награбленное, - Андрющенко. ФОТО

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В Мариуполе накануне, 2 июля, сгорел склад СТО, где хранилось награбленное оккупантами имущество.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 17:00 награбленное вместе со складом вдруг загорелось. Сотрудники МЧС прилетели спасать "собственное" имущество, но не успели. Очередной мариупольский окурок отплатил грабителям", - написал он.

Андрющенко отметил, что Мариуполь не принимает оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов.

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В Мариуполе сгорел склад, на котором оккупанты хранили награбленное, - Андрющенко 01

В Мариуполе сгорел склад, на котором оккупанты хранили награбленное, - Андрющенко 02

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  • Олександр Дніпро
  • 5 копійок
    Як прийшло, так і пішло з димом.
  • буков
    Бурят у удмурта вкрав унітаз.
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